شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين.. اتفاقية مع ألمانيا لإدارة المخلفات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء نص القرار الأول رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

بينما جاء نص القرار الثاني الذي يحمل رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى بمبلغ 80 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

للاطلاع اضغط هنا..