وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية بالدعم الذى قدمته منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس ٢٠٢٤ بدعم المبادرة وذلك بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة جاء ذلك خلال لقائه ليديا آرثر بريتو مساعد مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية .

كما أشاد سويلم بمجهودات اليونسكو خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه في مجال صياغة الإجراءات التنفيذية لمسار "المياه والزراعة المطرية" أحد مسارات مبادرة AWARe .

وأشار وزير الري لاهتمام الوزارة بإستمرار التنسيق المشترك مع اليونسكو في دعم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة والذى تم تدشينه كمركز إفريقى للمياه والتكيف المناخى، مؤكداً على أهمية قيام اليونسكو بالمساهمة في حشد الدعم المالى لهذا المركز الهام لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما أشار سويلم للتنسيق الجارى حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وتوثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر .

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