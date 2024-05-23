السيد الغيطاني قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من ميت سلسيل بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية، غدا، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد زكي الهواري بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

ويلقي الدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة المصرية حول "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره"، ويتلو القرآن الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني.

وأطلقت وزارة الأوقاف، برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، ضمن حرصها على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.