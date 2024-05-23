7 صور ترصد تطوير شارع جامعة الدول العربية بعد رفع حواجز مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية؛ للوقوف على أعمال مشروعات تطوير الطرق بنطاق أحياء الوراق والعجوزة والدقى ومركز ومدينة أوسيم.

وبحسب بيان صادر عن "الجيزة"، الخميس، شملت جولة المحافظ المرور على أعمال التطوير الجارية بطريق طراد النيل، حيث شدد خلالها على رئيس حى الوراق ومركز ومدينة أوسيم، بمنع أية تعديات على حرم الطريق، والتعامل مع أية حالات مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وسرعة ضم المساحات الجديدة المضافة لعرض الطريق، وتنفيذ أعمال التسوية والرصف لها، مشددًا على منع إلقاء المخلفات وناتج أعمال التطوير على جانبى الطريق.

وحرص "راشد"، على متابعة أعمال إعادة تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول والتى تشمل رفع كفاءة المرافق وإعادة الرصف والتخطيط المرورى وتنفيذ أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية.

وأكد "المحافظ"، على رؤساء أحياء العجوزة والدقى، بالمتابعة الميدانية للأعمال؛ لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول المعلنة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات المحددة وبأعلى معايير الجودة؛ لسرعة عودة الحركة المرورية بالشارع بكامل طاقتها، ومشددًا على سرعة بدء أعمال طلاء العقارات المحيطة بميدان الكيت كات لمواكبة النقل الحضارية التي تشهدها ميادين المحافظة.

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