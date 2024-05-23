شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الحكومة .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 7.5 جنيه
- البصل 13.5 جنيها.
- البطاطس بـ 16 جنيها .
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار ب 15.5 جنيه .
الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 30 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.
بطيخ 13.5 جنيه
- البسلة 27 جنيها.
- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه
البطيخ 15 جنيها
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