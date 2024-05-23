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‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات

‏‎‏‎‏‎- الخيار ب 15.5 جنيه .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الحكومة .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.