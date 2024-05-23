شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع اليونسكو إنشاء متحف للرى والحفاظ على المنشآت ذات الطابع التراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ليديا آرثر بريتو مساعد مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد فى بالى بإندونيسيا.

أشاد سويلم بالدعم الذى قدمته منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في مارس الماضى بدعم المبادرة وذلك بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما أشاد بمجهودات اليونسكو خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه في مجال صياغة الإجراءات التنفيذية لمسار "المياه والزراعة المطرية" أحد مسارات مبادرة AWARe.

أشار سويلم إلى إهتمام الوزارة باستمرار التنسيق المشترك مع اليونسكو في دعم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة والذى تم تدشينه كمركز إفريقى للمياه والتكيف المناخى ، مؤكداً على أهمية قيام اليونسكو بالمساهمة في حشد الدعم المالى لهذا المركز الهام لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

كما أشار إلى التنسيق الجارى حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه ، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وتوثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر.