شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل استراتيجية وزارة الزراعة لمكافحة دودة الحشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن عقيدة الإدراة تعتمد على أنه خلال العام الماضى لم تتعدى مظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية 7% دون حدوث أى إضرار أو خسائر بالمحصول ونظراً لأنها من الآفات الوافدة فإنه قد تغير من سلوكها وأنماطها البيولوجية خصوصاً في ظل التغيرات المناخية المتطرفة.

ويتم متابعة دودة الحشد هذا الموسم فى ظل إستراتيجية تعتمد علي مجموعة من النقاط التنفيذية نتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- مراجعة الخريطة الزمنية والمكانية لظهور دودة الحشد الخريفية في الأعوام الماضية للتتبع ظهور الآفة في هذه الأماكن خلال هذا العام خصوصاً الزراعات المبكرة.



2- التوجيهات لمهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة بضرورة المرور الدوري علي الزراعات وفحصها جيداً والتوجيه بالعلاج حال ظهور أي إصابة بدودة الحشد الخريفية.



3- متابعة أعمال مكافحة المديريات من خلال لجان مرور الإدارات التابعة للإدارة المركزية للمكافحة.



4- تفعيل الانذار المبكر بفحص المصائد والفحص الحقلي.



5- توفير المبيدات المستخدمة لمكافحة دودة الحشد الخريفية بالإدارات الزراعية.



6- الارشاد والتدريب للمزارعين على كيفية الفحص والمتابعة والمكافحة وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة.



7- عمل مجموعة من الزيارات الميدانية ومراجعة إجراءات المكافحة مع مهندسي المكافحة بالمديريات.



8- التشديد على تكثيف الحملات المرورية على زراعات الذرة.