شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على سرعة بدء أعمال طلاء العقارات المحيطة بميدان الكيت كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروعات تطوير الطرق الجارية نطاق أحياء الوراق والعجوزة والدقى ومركز ومدينة أوسيم.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حى الوراق ومركز ومدينة أوسيم، خلال تفقده أعمال تطوير طريق طراد النيل، بمنع أية تعديات على حرم الطريق والتعامل مع أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسرعة ضم المساحات الجديدة المضافة لعرض الطريق وتنفيذ أعمال التسوية والرصف لها، منبهًا على منع إلقاء المخلفات وناتج أعمال التطوير على جانبى الطريق.

وحرص "راشد"، على متابعة أعمال إعادة تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول، والتى تشمل رفع كفاءة المرافق وإعادة الرصف والتخطيط المرورى وتنفيذ أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية.

وأكد المحافظ على رؤساء أحياء العجوزة والدقى بالمتابعة الميدانية للأعمال لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول المعلنة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات المحددة وبأعلى معايير الجودة لسرعة عودة الحركة المرورية بالشارع بكامل طاقتها، مشددًا على سرعة بدء أعمال طلاء العقارات المحيطة بميدان الكيت كات لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها ميادين المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأحمد السكرى رئيس حى الوراق، وياسر سامى رئيس حى العجوزة، وأحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.