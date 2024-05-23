شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الأنبا باخوميوس فى ديره بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر بعيد شفيعه، فى سهرة روحية امتدت من مساء أمس وانتهت صباح اليوم، حيث صلى الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس الدير صلوات عشية العيد، ثم تسبحة نصف الليل.

وشارك الأنبا أقلاديوس فى الصلوات الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، ومجمع الآباء رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات مختلفة، كما تم عمل تمجيد للقديس الأنبا باخوميوس "أب الشركة الرهبانية"، واختتمت الصلوات بالقداس الإلهي، وسط حضور شعبى كثيف.

واحتفلت الكنيسة أمس الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 فى التقويم الميلادى والموافق 14 بشنس بذكرى رحيل القديس باخوميوس والملقب بـ "أب الشركة الرهبانية"

ويذكر كتاب السنكسار الذى يدون قصص القديسيين قصة القديس باخوميوس الذى ولد في مدينة طيبة بمحافظة الأقصر أنه فى مثل هذا اليوم من سنة 64 للشهداء ( 348م )، رحل القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة الرهبانية وهو من أبوين وثنيين نحو سنة 290م، وكان منذ طفولته محباً للعفة والطهارة، غير راض عن العبادة الوثنية، ولا يشترك في ولائمها.



جانب من احتفالات الدير



احتفالات الدير



جانب من احتفالات عيد الأنبا باخوميوس