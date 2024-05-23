شكرا لقرائتكم خبر عن سهولة امتحان الدراسات ترسم البهجة على وجوه طالبات الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس 23 مايو 2024، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ورسم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية البهجة على وجوه طالبات الشهادة الإعدادية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك في آخر أيام الامتحانات، معبرين خلال حديثهن لـ"الخليج 365" عن سعادتهن بسهولة الامتحان وانتهاء امتحانات "الترم الثاني" وبدء إجازة نهاية العام الدراسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن اختبار الترم الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد "الدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة العربية واللغة الأجنبية والحساب" يحتسب للطالب من 140 درجة كمجموع نهائي، ويتم دمج مجموع الطالب في الفصلين الدراسيين ليحسب المجموع النهائي لكل طالب في العام الدراسى الجارى من 280 درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بالعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتجميع درجات الطلاب أول بأول، مع تطبيق قواعد الدقة والشفافية، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سيكون من خلال الإدارات والمديريات.