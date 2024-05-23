شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: حافز تعويضى للعاملين أيام الجمع والعطلات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، برئاسة عبد الفتاح فكرى، إنه إلتزاما بقرار رئيس الوزراء بخصوص عدم صرف بدل نقدى عن أيام الراحات والعطلات وأن يتم منح العاملين التي تقتضي طبيعة عملهم العمل أيام الجمع والعطلات يوم بدل يوم توفيرا للإنفاق، ومن منطلق أن جميع القيادات لا تقبل أن يضار العامل، سعت جميع القيادات لتعويض العاملين عن البدل النقدي لأيام الراحلات والعطلات، وتمت الموافقة على صرف حافز تعويضي للعاملين الذين يعملون فعليا أيام الجمع والعطلات ويتواجدون داخل العمل فعليا في هذه الأيام.

وأضافت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر،: أن الحافز التعويضي سيشمل كافة القطاعات وكافة الطوائف وكافة العاملين التي تقتضي طبيعة عملهم التواجد في العمل أيام الجمع والعطلات، وليس كما تحدث البعض أنه سيصرف لطائفة دون غيرها، لافته إلى أنه تم بالفعل عمل كشوف من معظم القطاعات وفى انتظار باقى الكشوف من كافة المناطق لإنهاء اجراءات اعتمادها وصرفها.

وكان قد أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد وافق على منح العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة الموسمية منحة عيد الأضحى، بقيمة 750 جنيها، بنظام الـ55 يوما، وأشار فكرى، إلى أن هناك منشور متداول على صفحات الفيس بوك لا يمت لهيئة السكة الحديد بصلة وليس له أي علاقة بموافقة المهندس كامل الوزير، وزير النقل.