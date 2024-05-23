شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الرهائن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الرهائن، وأن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف الرهائن في الجيش ويتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.
وأوضحت أن عضو مجلس الحرب بيني جانتس وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي جادي آيزنكوت طالبا نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.
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