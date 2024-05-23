إعلام عبرى: وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الرهائن

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الرهائن، وأن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف الرهائن في الجيش ويتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012