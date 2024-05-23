شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية.

من المقرر ان تبدأ مرحلة جديدة لتطبيق المنظومة فى محافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد اعتبار من 1 يونيو 2024 ، وذلك بعد نجاحها فى محافظات الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبنى سويف، كما تم بدء تطبيق المنظومة أيضا فى محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم اعتبارا من مايو الجارى.

يأتي ذلك مع استمرار طرح السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار المخفضة، دون اى زيادة، حيث يتم طرح السكر المدعم بـ12.6 جنيه للكيلو وزيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 30 جنيها والأرز بـ 12.6 جنيها بجانب طرح العديد من السلع الأخرى بأسعار مدعمة في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات.

وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على نظام "سيستم" إلكترونى محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات وحيث يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى".