شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: عقد شراكة علمية طويلة الأمد مع هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مايكا فان خينكين للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى اندونيسيا

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الجارية لعقد الجلسة القادمة للجنة المصرية الهولندية العليا للمياه المقرر عقدها فى شهر يوليو المقبل لاستعراض ومناقشة التقدم في كافة جوانب التعاون الفنية والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة ، كما تم مناقشة نتائج الإجتماعات الأخيرة لتحالف الدلتاوات والمناطق الساحلية ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبة مصر فى قيام التحالف بالمساعدة فى توفير تمويلات للدول لتنفيذ مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية .

كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى عقد شراكة علمية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات بين مصر وهولندا ، مع دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان إستدامة التعاون البحثى التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية لعقد قمة المناخ COP29 و "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق بين الدول للإستفادة من هذا الفعاليات الدولية الهامة في خدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى .