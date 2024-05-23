شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية: امتحان الإنجليزى بمواصفات العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير، موضحة أنه لا يوجد تغيير فى المقالى وسيكون مثل العام الماضى.

جاء ذلك ردا على تساؤلات طلاب الثانوية العامة، حيث كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوفي تستقبل كافة استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

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ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.