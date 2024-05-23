شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالجيزة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري – فندقي – تعليم مزدوج) الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2024/2023.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، كما تنطلق الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 27 يونيو 2024 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ (65080) طالبًا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات، ( 25978 ) صناعي، ( 3361 ) زراعى، ( 30498 ) تجارى، ( 5243 ) فندقي، موزعة على 198 لجنة، مؤكدًا التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وفى سياق متصل، أشار أشرف سلومة إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو الساعات الإلكترونية حتى وإن كانت مغلقة، حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تخصيص (46) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بـ19 إدارة تعليمية، منها 26 استراحة مخصصة للرجال، و20 استراحة للسيدات، مخصص لهم 923 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

وأكد توافر 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى بإزالة أي معوقات خارج أسوار المدارس.