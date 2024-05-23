شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران المدنى توفر خطا مباشر "القاهرة / سول" و"القاهرة / لوس انجلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة لطلبات الجالية المصرية في كوريا الجنوبية واليابان خلال لقائهم بالسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عن تواجد خط طيران مباشر بين القاهرة / سول وإمكانية ربط هذا الخط بخط القاهرة / طوكيو، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة، تقدمت وزارة الهجرة بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تضمن طلب الجاليات المصرية في كل من كوريا الجنوبية واليابان، بتواجد خط طيران مباشر بين القاهرة / سول، وإمكانية ربط هذا الخط بخط القاهرة / طوكيو، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة.

وفي هذا الشأن، أكدت وزارة الهجرة أنه تمت دراسة المقترح من قبل وزارة الطيران المدني، والتي أكدت بدورها استجابت لطلبات المصريين بالخارج، حيث إنه من المخطط تشغيل خط (القاهرة - سول – القاهرة) ضمن خطة مصر للطيران بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، على أن يكون بدء التشغيل في عام ۲۰۲٦/۲۰۲٥، وذلك لحين بدء تنفيذ خطة نمو الأسطول لشركة مصر للطيران.

وفيما يتعلق بطلب المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص وجود خط طيران (القاهرة - لوس أنجلوس)، فقد أفادت وزارة الطيران أنه سيتم العمل به اعتبارا من عام ٢٠٢٥ فور وصول الطرازات الجديدة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص شكرها للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على استجابته السريعة لما تقدمه وزارة الهجرة من مخاطبات تتضمن طلبات للمصريين بالخارج تتعلق بتوفير خطوط طيران في عدد من البلدان، بما يعكس حجم التنسيق والتعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة لخدمة مواطنينا بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي أن كل ما يتم اقتراحه من قبل المصريين بالخارج يلقى عناية كبيرة، حيث إن الوزارة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، وذلك لأن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.