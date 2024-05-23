شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة قاسم سليمانى تهدى خاتم والدها لدفنه مع جثمان وزير الخارجية الراحل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ابنة قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس السابق، وهى تقدم خاتم والدها من أجل دفنه مع جثمان وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبداللهيان.

وسيواري جثمان وزير الخارجية الإيرانى الراحل، حسين أمير عبد اللهيان الثرى في مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في بلدة شهر الري جنوب شرق العاصمة طهران.

وصباح اليوم ، اقيمت مراسم تكريم وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبداللهيان في ساحة مشاخ التابعة لوزارة الخارجيّة بالعاصمة طهران.

وأدى أمس الأربعاء، المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة، على جثمانه ومرافقيه، واقيمت مراسم تشييع مهيبة فى شوارع العاصمة، وحضر الجنازة كبار المسئولين وقادة الحرس الثوري الإيراني، وكان بين الحضور أيضا رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمین العام لحزب الله اللبناني الشیخ نعیم قاسم.

واقيم مساء الأربعاء أيضا حفل تأبين للرئيس الراحل ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان بمشاركة وفود أجنبية، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا كبيرا من قادة الدول والشخصيات الأجنبية سيشاركون في هذه المناسبة.

ولقى الرئيس الإيرانى ، مصرعه يوم الاحد الماضى، فى تحطم مروحيته، شمال شرق البلاد، وسط غابات أرسباران في محيط قرية أوزي، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ضباب كثيف صعّب إمكانية وصول فرق الإنقاذ إليها.

كانت المروحية الرئاسية، تقل 9 أشخاص، 4 مسئولين وهم: إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتى وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمى وبعض المسؤولين الآخرين، إضافة إلى الحرس الشخصى للرئيس وكابتن الطائرة ومساعده ومضيف.

كانت أعلنت طهران الحداد 5 أيام، وحددت يوم 28 يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، بعد اجتماع رؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، وفق إعلام إيراني.



خاتم قاسم سليمانى