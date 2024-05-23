شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين تفاديا لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على المواطنين أثناء موجة ارتفاع درجات الحرارة القيام بمجموعة من الخطوات الهامة التى تحمى من مخاطرها والتى تشمل:

- بغلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار - ضروري لحجب أشعة الشمس



- الاستعانة بالمراوح والمبردات



- إعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن



ونصحت وزارة الصحة المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحًا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

وأكد ضرورة التوجه على الفور لأقرب مستشفى حال الشعور بأعراض الإجهاد الحراري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موضحًا أن أعراض الإجهاد الحراري تتضمن (الصداع، والدوخة والتشنجات في القدمين واليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وسرعة النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والعطش الشديد وفقدان الوعي).

وكشف عن الإجراءات الوقائية التى قامت باتخاذها الوزارة لحماية المواطنين من الإجهاد الحرارى من خلال مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات مشيرا إلي أنه تم توزيع منشور على مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات يشمل الإجراءات التى ستنفذها المستشفيات ، وهى رفع الوعى الصحى لمقدمى الخدمات الطبية عن طريق الزيارات الدورية وننشر تعريف الحالة للإجهاد الحرارى وضربات الشمس على جميع المستشفيات العامة والمركزية والحميات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.