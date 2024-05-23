شكرا لقرائتكم خبر عن الملك تشارلز يوافق على حل البرلمان استعدادا للانتخابات بطلب سوناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رسميًا من الملك تشارلز حل البرلمان لإجراء أول انتخابات عامة له كملك في الرابع من يوليو.

وأعلن سوناك يوم الأربعاء أن تشارلز سيحل البرلمان في 30 مايو، أي قبل 25 يوم عمل من الانتخابات العامة المقبلة وفي وقت الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019، كان تشارلز لا يزال أمير ويلز بينما رحبت والدته، الملكة إليزابيث الثانية، ببوريس جونسون كرئيس للوزراء.

وكان آخر رئيس وزراء دعته الملكة الراحلة لتشكيل الحكومة هي ليز تراس التي التقت بها في بالمورال قبل يومين فقط من وفاتها وهذه المرة، سيقوم تشارلز بالواجبات الاحتفالية للملك خلال العملية الانتخابية، وفي حديثه خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت يوم الأربعاء، أكد سوناك انه تحدث مع الملك تشارلز وطلب حل البرلمان ووافق الملك على هذا الطلب، وأضاف: "سنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو"

وبموجب بروتوكول المملكة المتحدة، يجب على رئيس الوزراء أن يطلب الإذن من الملك لإجراء انتخابات عامة، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد لحل البرلمان ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بعد 25 يوم عمل من حل البرلمان.

في اليوم التالي للانتخابات العامة، سيدعو الملك زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم ليصبح رئيسًا للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، وفي حين أن تشارلز لم يشرف قط على الانتخابات العامة كملك، فقد التقى رسميًا مع اثنين من رؤساء الوزراء خلال فترة حكمه، بما في ذلك ليز تراس ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وبعد التصويت الوطني في 4 يوليو، من المرجح أن يجتمع الملك مع سوناك أو كير ستارمر ليطلب منهما تشكيل الحكومة.

وقال سوناك للصحفيين في داونينج ستريت تحت المطر الغزير يوم الأربعاء: في الخامس من يوليو، إما كير ستارمر أو أنا رئيسًا للوزراء. لقد أظهر مراراً وتكراراً أنه سيتخذ الطريق السهل وسيفعل أي شيء للحصول على السلطة.

وقال داونينج ستريت في بيان: طلب رئيس الوزراء اليوم من جلالة الملك إعلان حل البرلمان. وقد كان من دواعي سرور جلالة الملك أن يعلن أنه سوف يمتثل لهذا الطلب وسوف يتم تعليق أعمال البرلمان يوم الجمعة 24 مايو. وسيتم الحل يوم الخميس 30 مايو. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة يوم الخميس 4 يوليو. وسيتم استدعاء البرلمان الجديد للاجتماع يوم الثلاثاء 9 يوليو، حيث سيكون العمل الأول هو انتخاب رئيس المجلس وأداء الأعضاء اليمين، وسيكون الافتتاح الرسمي يوم الأربعاء 17 يوليو.