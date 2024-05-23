شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: ضرورة تظليل دائرة البابل شيت بامتحانات الثانوية بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استفسارات طلاب الثانوية العامة 2024 حول ضرورة التزام طالب الثانوية العامة خلال أداء الامتحان، بتظليل دائرة الإجابة الصحيحة بشكل كامل، قائلة: يجب الالتزام بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنهفي حال اختيار الطالب إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة (إكس) واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.



جاء ذلك ردا على تساؤلات طلاب الثانوية العامة، حيث كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوفي تستقبل كافة استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة.

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وتعهدت الوزارة، بالرد على جميع الاستفسارات التي سوف ترد إليها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "فيسبوك"، داعية الطلاب إلى عدم التردد في إرسال استفساراتهم.



