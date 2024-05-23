شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لا وقت إضافى بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلب أولياء أمور و طلاب الثانوية العامة حول إمكانية وجود وقت اضافى قبل بدء امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات فى البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية، قائلة: كافة اللجان الامتحانية ملتزمة بتوقيت بدء ونهاية الامتحانات فقط دون أى تغيير، مؤكدة أن كتابة البيانات لا تستغرق سوى ثوانى معدودة.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تواجد نماذج استرشادية للامتحانات خاصة بطلاب الثانوية العامة لهذا العام 2024، وقالت الوزارة: حرصت الوزارة على التأكيد مع بداية العام الدراسي على أن مواصفات امتحانات العام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير ويمكن الاستعانة بالنماذج الاسترشادية على موقع الوزارة التي تم نشرها العام الماضي.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت خلال الأيام الماضية بوست عبر صفحتها على فيس بوك لتلقى استفسارات طلاب الثانوية العامة حول الامتحانات.