الموجة الحارة مستمرة.. الصحة توجه نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الوقت الراهن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، إن أعراض الإجهاد الحراري تشمل:

- الصداع

- الدوخة

- التشنجات في القدمين واليدين

- التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد

- الغثيان أو فقدان الشهية

- سرعة النبض

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة

- العطش الشديد

- فقدان الوعي

وأوضح "عبد الغفار" في منشور توعوي، أنه في حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري على شخص، يتوجب اصطحابه سريعا للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أنه للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، يجب اتباع عدد من النصائح تشمل:

- الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية

- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون

- غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس وتفادي دخول الأتربة

- الاستعانة بالمراوح والمبردات وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن

- عدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة إلا للضرورة

- في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج من المنزل ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان واستخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش