طلب إحاطة للحكومة.. تحرك برلماني بعد غرق معدية أبو غالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء النقل والري والتنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية أبو غالب.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إنه توجد ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبو غالب بالجيزة، أدت إلى فقدان 10 فتيات لحياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل سيارة الأجرة.

وأضافت "رزق الله"، أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن مُعدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلًا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة 10 فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن.