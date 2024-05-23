آخر موعد لتلقي طلبات وظائف الكهرباء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن مدة تلقي طلبات التقدم للوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها تنتهي يوم 31 من شهر مايو الجاري، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2024.

وطالبت الشركة من المتقدمين لشغل الوظائف بتقديم الطلبات شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة، لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بالإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة من أصل و12 صورة منسوخة على الحاسب الآلي + Cd عليه نسخة من المستندات word وPDF بعد اعتمادها.

وأوضحت أن المتقدم إذا كان من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عليه أن يرفق موافقة مبدئية من جهة عمله على النقل في حالة الترشيح للتعين بالشركة، ولا يجوز التقدم في أكثر من وظيفة، ويجرى إخطار المتقدمين لشغل هذه الوظائف بموعد إجراء المقابلة الشخصية.

الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم لوظائف الكهرباء 2024

أكدت الشركة، أنّه يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان رقم 2 لسنة 2024 وبطاقة الوصف الوظيفي والمناطق التابعة لها، وفقًا للشروط العامة للتقدم من الإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة.

المستندات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء المستندات المطلوبة للتقديم، وهي:

1- نموذج بيانات.

2- بيان الحالة الوظيفية للمتقدم.

3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي سارية.

4- 2 صورة فوتوغرافية حديثة.

5- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والدراسات العلمية الأعلى.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ الزوجة والأبناء ودون من البطاقة شهادة ميلاد مميكنة.

7- استيفاء الشروط الخاصة للوظيفة الموضحة في بطاقة الوصف، ويشترط في المتقدم استيفاء الشروط العامة للتعيين وفقا لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة.

كما يشترط في كل الأحوال أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الإعلان، وألا يقل آخر تقريرين للمتقدم عن مرتبة جيد جدا، وأن يكون من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء.