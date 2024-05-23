أحدث 18 صورة جوية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت وزارة النقل، تفاصيل مشروع محطة "تحيا مصر 1" الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية بميناء دمياط.

وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترًا، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بنسبة 100%.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

ويأتي المشروع في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا - المنصورة - دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا - خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط - الميناء الجاف بدمياط الجديدة - ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي).

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