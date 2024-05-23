الزراعة: تصدير أكثر من 650 ألف طن بطاطس خلال الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة، أن صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري 23/24 سجلت حوالي 650 ألف طن حتى 20 مايو الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي بحوالي 350 ألف طن، وروسيا حوالي 50 ألف طن، والدول العربية حوالي 180 ألف طن، بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى 70 ألف طن، مشيرًا إلى أن الموسم التصديري مازال مستمرًا.

وفي سياق متصل، قالت نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري، حوالي 940 الف طن، بإجمالي 36995 عينة، من بينها 408 آلاف و77 طنًا تمثل 16449 عينة، تم فحصها خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الحالي.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعًا مؤخرًا مع قيادات الوزارة وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية لمتابعة إجراءات تصدير البطاطس وسبل زيادة صادرات مصر منها وذلك لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

ووجه "القصير"، خلال الاجتماع، بالاستمرار في بذل الدور المنوط بكل عناصر المنظومة بشفافية ووعي، وعلى المصدرين الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة قد تؤدي ليس فقط برفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصري.

وطالب وزير الزراعة، حينها، المجلس التصديري، بنشر الوعي بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل في عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تمامًا والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.

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