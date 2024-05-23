"الزراعة" تختتم أعمال حملة القوافل البيطرية المجانية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال حملة القوافل البيطرية المجانية، التي تم تنفيذها في قرى ثلاثة محافظات، خلال هذا الأسبوع.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في تصريحات صحفية، إن تلك القوافل، تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار "فاضل"، إلى أن أعمال القافلة شملت قرى محافظات: المنيا، بني سويف، الإسكندرية، حيث قدمت خدماتها لحوالي ١٢٢٧٤ رأس ماشية.

وأضاف مدير المعهد، أنه تم فحص وعلاج بالمجان لعدد ٦٢٣١ في إطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مديريتي الطب البيطري في محافظتى المنيا وبني سويف.

وتم أيضا في نفس الوقت فحص وعلاج بالمجان لعدد ٦٠١٦ حاله في إطار الحملة القومية للقوافل البيطرية المجانية لمحافظة الإسكندرية بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مديرية الطب البيطري بالإسكندرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وتابع "فاضل" أنه تم أيضا فحص وعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظات الثلاث، وذلك في الفترة من 18 مايو إلى 23 مايو 2024 بطواقم عمل متنوعة حيث جابت العيادات البيطرية المتنقلة والمجهزة بأحدث التقنيات الحديثة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية مثل أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية ومنظار البطن الجراحي لاستعادة الكفاءة التناسلية لحيوانات المزرعة وتحسين السلالات الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية بما يتوائم مع التغيرات المناخية واختيار السلالات التي يتم التحسين بها حسب طبيعة المناخ في كل محافظة بالقرى الأكثر احتياجًا للخدمة.

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