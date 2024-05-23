شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المرتبة 22 ضمن 67 دولة بمؤشر أداء تغير المناخ عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم، الخميس، بياناً صحفياً للجزء الثاني من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 الجودة البيئية والطاقة.

ومن أهم هذه المؤشرات جاءت مصر فى المرتبة 22 ضمن 67 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عن عام 2024، بينما جاءت في المرتبة 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي وذلك عن عام 2022.

وبلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر 81.63 مليار متر مكعب وساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر فيها بكمية 55.5 مليار م3 تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 15.36مليار م3 وذلك عام 2023، جاءت بحيرة البردويل والتي تقع في شمال سيناء في مقدمة البحيرات المصرية من حيث جودة المياه عام 2022 فقد بلغت مؤشر أوريجون لجودة المياه 77.3% وصنفت جودة مياهها جيدة، كما أنها احتفظت بصدارتها أيضـا خــلال عامي (2021،2020) حيث تخطت قيمــة المؤشر 82% وصنفت جودة مياهها بالجيدة وهي تعتبر واحدة من أنقي بحيرات العالم.

ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة "رياح وشمسي" بنسبة زيادة قدرها 3.3% عام "2021/2022" مقارنة بعام"2020/2021".