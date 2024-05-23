شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن بدء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024م، وذلك بمسجد النور بالعباسية يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعلى جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع ضرورة إحضار المتقدمين بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة منها. ولن يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها، وهم:











