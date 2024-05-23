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الأوقاف تعلن بدء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024م، وذلك بمسجد النور بالعباسية يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعلى جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع ضرورة إحضار المتقدمين بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة منها. ولن يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها، وهم:

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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