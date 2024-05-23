شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من لوازم السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة سعد عبادي من ضبط محاولتي تهريب كمية من لوازم السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية اشتبه محمود غنيم رئيس الوردية ومحمد عبد السلام رئيس قسم الحركة في الراكب م.ج.م والراكب ا.م.ع مصريين الجنسية ، بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح وأحمد كامل مأموري الفحص وشريف حسن مدير الإدارة أفادوا بالاشتباه في ٣ حقيبة تخص الراكب الاول و ٢ حقائب تخص الراكب الثاني حيث تلاحظ وجود أجسام غريبة و كثافات مختلفة بهم.

بالعرض علي وليد عيسى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من نورهان غازي وصفية مصطفى مأمورى الحركة ومحمد جمال مأمور الأمن الجمركى وصالح حميده رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 1260 قطعة مستلزم سجائر وشيشة الكترونية cartridge بحقائب الراكب الأول و810 قطع من ذات الصنف بحقائب الراكب الثاني، وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 207 ألف جنيه.

قرر سعد عبادى المشرف على الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 5 و 6 لسنة 2024.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.