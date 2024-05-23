شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 4 ساعات عن هضبة الأهرام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام. وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024 وحتي الساعة الرابعة صباحاً يوم السبت الموافق 25 / 5 / 2024 لإتمام عملية التركيب. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة. وأوضحت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوراً.

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