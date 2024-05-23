شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدا من نادى الشبان المسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، وفدًا من نادي الشبان المسيحيين (YMCA)، يضم يواكيم شمتز المديرالتنفيذى للنادى فى ميونيخ بألمانيا، وسامى إرميا ناشد السكرتير العام لنوادى YMCA مصر وماريان عزمي عضو مجلس إدارة نادي YMCA شبرا.

كما حضر مع الوفد فادي كريكور مؤسس ورئيس منظمة "The Father’s House for Allah Nations".

ورحب قداسة البابا بضيوفه وتحدث معهم حول تميز مصر بين دول العالم، وكيف أن نهر النيل يوحد المصريين بمختلف أطيافهم، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين نوادي YMCA حول العالم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وحضر اللقاء الأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والراهب القس لعازر المحرقي استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات.