شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا توجد أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سؤال لطلاب الثانوية العامة حول وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، قائلة: أسئلة امتحانات المواد خارج المجموع تقتصر فقط على أسئلة الاختيار من متعدد بابل شيت فقط.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

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ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.