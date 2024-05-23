شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استخدام القلم الأزرق الجاف فقط فى الإجابة عن أسئلة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة باستخدام القلم الأزرق الجاف فقط، في تظليل الإجابة بورقة "البابل شيت"، على أن يكون التظليل واضحا ولا يحتمل الشك، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم طالب الثانوية العامة خلال أداء الامتحان، بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: في حال اختيار الطالب إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة (إكس) واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.

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جاء ذلك ردا على تساؤلات طلاب الثانوية العامة، حيث كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوفي تستقبل كافة استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة.