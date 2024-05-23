شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بعد اعتمادها بنسبة 85.1%، والتى عقدت يوم 15 مايو الجارى وأستمرت حتى 21 مايو.

ويقدم ”الخليج 365” خدمه لقرائه ومتابعيه، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية والتي ظهرت منذ قليل، واعتمدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور لفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية.

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وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، والتى جاءت بنسبة 85.1%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.