شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا.. أقوى مراجعة فى الأحياء للثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، فى تمام الساعة الرابعة والنصف، مساء اليوم الخميس، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لمادة الأحياء، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024.

يأتي ذلك فى إطار الدور الخدمى والمجتمعى لـ"الخليج 365" نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، بتقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة بمختلف فروعها (أدبي – علمي)، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وتغطى المراجعة النهائية لمادة الأحياء، أهم أجزاء المنهج في صورة سؤال وجواب، وعدد من الأسئلة الاسترشادية الهامة للامتحان؛ لتدريب الطلاب على شكل أسئلة الامتحان.

يُذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة سوف تعلن الأسبوع المقبل أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 ومقار اللجان الامتحانية للطلاب.

وسيتم إتاحة الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمدارس الثانوية، إذ يمكن للطالب استلام بطاقة رقم جلوسه من المدرسة المقيد فيها.