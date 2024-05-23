شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 آلاف كتاب داخل مكتبة غير مرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لقيامه بطباعة عدد من الكتب التعليمية بدون تصريح من الجهات المختص وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بهم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول ، وعُثر بحوزته على (10000 نسخة من الكتب الدراسية والأغلفة لمناهج تعليمية لمراحل التعليم الأساسى فى مختلف المواد الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.