الأعلى للآثار يكشف تفاصيل العثور على مومياء أثرية ملفوفة بجوال في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل العثور على مومياء أثرية ملفوفة بجوال وملقاة خلف كشك كهرباء إلى جوار مزلقان الطب البيطري بمدينة أسوان.

وقال عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" عبر قناة "المحور"، إن الأمن العام عثر على بقايا من مومياء أثرية بجوال، الجمعة الماضية، مشيرًا إلى استدعاء النيابة العامة لجنة من الآثار والتي أكدت أثرية المومياء.

وأوضح أن المومياء الأثرية قد تكون نتاج عمليات "الحفر الخلسة" للمقابر التي كانت منتشرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أن المومياء كانت تستخدم في أغراض السحر الأسود أو التجارة، متابعًا: "لما معرفش يتصرف فيها رماها".

وبين رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المومياء الأثرية حاليًا موجودة في النيابة العامة، لافتًا إلى أنها في حالة تهتك، وغير مكتملة، كما تبين أن الرأس مفصولة عن الجسد، وأنها ملفوفة بلفائف كتانية.

كانت أجهزة الأمن عثرت على المومياء بالقرب من مزلقان الطب البيطري بشارع السماد شرق مدينة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 1253 لسنة 2024 إدارى قسم ثان أسوان.

وقررت النيابة العامة في أسوان وضع المومياء الأثرية التي عُثر عليها ملفوفة بجوال وملقاة خلف كشك كهرباء إلى جوار مزلقان الطب البيطري بمدينة أسوان في مخزن آثار أسوان.