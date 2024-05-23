هل مصر جادة في التلويح بالانسحاب من الوساطة في مفاوضات غزة؟.. ضياء رشوان يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

سلط الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الضوء على تأثير الضغوط الدولية، وخصوصًا المصرية، في إعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات مع حماس.

أوضح رشوان برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه على قناة "أون"، أن مجلس الحرب الإسرائيلي، وتحت وطأة هذه الضغوط، يعكف الآن على صياغة مسودة جديدة للاتفاق، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى للتظاهر بأنها ليست المقصرة من خلال هذه المبادرات.

وتطرق رشوان إلى التهديد المصري بالانسحاب من المفاوضات بين مصر وحماس، مؤكدًا أن مصر كانت تبحث عن الانسحاب كرد على الشكوك والإشاعات التي تهدف إلى تخريب أجواء التفاوض.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الوساطات القطرية والمصرية أظهرت أنه بدون هذين الطرفين لن تجد إسرائيل من يتحدث مع أمريكا وحماس، مما يعني عدم وجود أرضية للمفاوضات.

أكد رشوان أيضًا على أن مصر تسعى لإثبات عدم جدية إسرائيل في الحوار السلمي، معتبرًا أنه لو كان هناك التزام حقيقي لكانت الاتفاقيات قد تمت بالفعل.

وأضاف أن حماس وافقت على الاقتراحات المتعلقة بوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل رفضت المسودة التي تم التوصل إليها، وحاولت بعد ذلك نشر معلومات مضللة بأن مصر قامت بتحريف المسودة، الأمر الذي نفاه بشدة.

ردًا على تقرير سي إن إن الذي احتوى على انتقادات للدور المصري، وصف رشوان التقرير بأنه خطأ مهني، موضحًا أنه لم يلق تأييدًا من أي من الأطراف الأربعة الرئيسية في المفاوضات.

وأكد أنه لا ينبغي لوسائل الإعلام الكبرى أن تعتمد في تقاريرها على مصادر غير موثوقة، مشيرًا إلى التاريخ الطويل لمصر في الوساطة خلال النزاعات التي وقعت بين إسرائيل وغزة.