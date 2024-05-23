"كبح التضخم".. أول تعليق من "خطة النواب" على تثبيت أسعار الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب قرار صائب.

وأوضح البرلماني لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة صائب جدًا لأنه عامل ضروري لكبح معدلات التضخم بمختلف الأسواق وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار المنتجات.

وكانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75.

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