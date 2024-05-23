الداخلية: ضبط المتهم بنشر فيديوهات انتشار العنف في المحافظات عبر "تيك توك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية؛ حقيقة تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر حساب شخصي على تطبيق "تيك توك" تضمن ادعاءات صاحب الحساب بانتشار المشاجرات ووقائع القتل والخارجين على القانون في نطاق عدد من المحافظات.

بعد إجراء الفحص والتحري، تم تحديد هوية القائم على النشر وضبطه. تبين أنه بائع متجول يقيم في محافظة القليوبية. وأثناء التحقيقات، اعترف المتهم بأنه يقوم بنشر هذه المقاطع بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات على حسابه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.