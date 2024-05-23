تستقطب الفتيات والشباب.. ضبط شركة تدريب سينمائي بدون ترخيص في القاهرة

تم استهداف مقر الشركة، وتم ضبط المذكور وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص بقصد تحقيق مكاسب مالية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة تدريب فني وإخراج سينمائي "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة مدينة نصر يقوم من خلالها باستقطاب الشباب والفتيات لتدريبهم على أعمال التمثيل والإخراج السينمائي مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية