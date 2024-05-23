"إلحقوني بنتي هتموتني".. أم تعود من الموت بمعجزة إلهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تكتف فتاة تعاني من مرض نفسي بطعن أمها بسلاح أبيض فحاولت الإجهاز عليها خنقًا بحبل إلا أن العناية الإلهية منحتها قُبلة الحياة.

داخل شقة متواضعة ببولاق الدكرور غرب الجيزة استيقظ الجيران على صراخ سيدة في منتصف الأربعينات تستغيث "إلحقوني بنتي هتموتني".

هرع الأهالي لنجدتها ونجحوا في السيطرة على ابنتها قبل أن تجهز عليها ونقلوها إلى أقرب مستشفى لينقذها أطباء قسم الاستقبال فالجرح سطحي.

نقطة شرطة ملحقة بالمستشفى أخطرت مأمورو القسم ليستمع الضباط إلى المصابة بعد استقرار حالتها لتتحدث بلسان أم تخشى على حرية ابنتها "بنتي غلبانة ومسكينة اللي عملته غصب عنها".

رغم توسلات الأم للضباط تحفظ رجال المباحث على المشكو في حقها، وأمرت النيابة العامة بعرضها على مستشفى للأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواها العقلية.