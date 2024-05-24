شباب المصريين بالخارج يُطالب الحكومة بإدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اقترح علاء ثروت خليل عضو مجلس إدارة شباب المصريين بالخارج، إدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للطلاب في المدارس لتوعية النشء بمدى خطورة الظاهرة.

وقال "خليل"، خلال كلمته أمام مؤتمر الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل، الذي نظمه اتحاد المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، بالتعاون مع بيوت الشباب المصرية تحت رعاية وزارتي الهجرة والشباب والرياضة وبحضور وزيرة الهجرة سها الجندي فضلا أنه من المهم توعية الشباب بالفرص التمويلية و القروض الميسرة التي تمنحها الدولة والتي قد تساعدهم في تأسيس مشروعات صغيرة كبديل للهجرة غير الشرعية.

وشدد علي أهمية تأهيل و تدريب الشباب الراغب في الهجرة وذلك من خلال انشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المضيفة علي أن يتم فيها التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول، بالإضافة إلى وحدات تدريب متنقلة بالقرى الأكثر تصديراً للهجرة برعاية الوزارات المعنية والتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج.