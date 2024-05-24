ابدأ: تخرج 50 متدربا من الدفعة الرابعة من مبادرة معدتك شركتك

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القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة مبادرة الوطنية "ابدأ" تم الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من مبادرة "معدتك شركتك" والتي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل في مجال المعدات الثقيلة.

وشملت الدفعة الرابعة من المبادرة تدريب 50 متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، وذلك بالتعاون مع شركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتهدف المبادرة إلى توفير التدريب اللازم لإعداد تقنيين مُحترفين في مجال المعدات الثقيلة، حيث تتضمن المبادرة

برنامجين تدريبيين:

* قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة.

* صيانة وإصلاح اللوادر.

بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والتوعوي لتنمية مهارات المتدربين الشخصية والمهنية، كما تُتيح المبادرة للمتدربين فرصة الحصول على رخصة قيادة وتشغيل اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.

وإيمانًا من المبادرة بضرورة تمكين المرآة المصرية، تمت إتاحة تقديم الإناث بمبادرة معدتك شركتك على تخصص صيانة وإصلاح اللوادر.

متاح حاليًا التقديم للدفعات القادمة من خلال الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e