شكرا لقرائتكم خبر عن يصل 100 ألف دولار.. تفاصيل التقديم للحصول على تمويل للمشروعات من اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فتح باب التقدم للحصول على تمويل للمشاريع والذي يصل لمئة ألف دولار من قبل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD)، والتى تعتمد على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ودائمة نحو تنمية القطاعات الإبداعية في البلدان النامية الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 2005 والمعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وأوضحت منظمة اليونسكو، أنه يجب أن تُساهم مُقترحات المشاريع في تنفيذ ووضع السياسات والتدابير التي لها تأثير هيكلي مُباشر على إنشاء وإنتاج وتوزيع، وكذا الوصول إلى مجموعة مُتنوعة من السلع والخدمات الثقافية؛ فضلاً عن تعزيز قدرات المؤسسات العامة ومنظمات المُجتمع المدني لدعم الصناعات والأسواق الثقافية المحلية والإقليمية القابلة للحياة.

وأكدت منظمة اليونسكو على التزامها بتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في البلدان النامية، باعتبارها ركائز أساسية لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وبناء عالم أكثر استدامة.

وأضافت اليونسكو أنه يجب التقدم للحصول على هذا التمويل في موعد غايته 14 يونيو 2024.