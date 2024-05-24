شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ماجد عبد الفتاح: الاعتراف بفلسطين دليل على عزم المجتمع الدولي تطبيق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين نتيجة جهود مكثفة لقادة ومسؤولين الدول العربية في المنظمات الأممية، مشيرا إلى أنهم بدأوا أولا بدول الكاريبي نتيجة جولات قامت بها مجموعة السفراء واعترفت 4 دول وجميع دول الكاريبي تعترف ماعدا بنما.

وأشار ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة الأولى، إلى أن المجموعة العربية انتقلت إلى الدول الاوروبية وأصبح في اعتراف بالدولة الفلسطينية من النرويج وايرلندا واسبانيا ودول اخرى تدرس مثل بلجيكا والبرتغال وغيرهم، لافتا إلى أنهم عملوا في افريقيا ايضا ويعملون على دول اريتريا والكاميرون والدول التي لم تعترف بالدولة.

وتابع: "اليابان وكوريا رغم تصويتهم لوقف اطلاق النار لم يعترفوا بفلسطين، والهدف مما يحدث أن يكون هناك كتلة تصويتية كبيرة في الامم المتحدة لنصدر بها قرارات لصالح القضية الفلسطينية، والاعتراف بفلسطين دليل على عزم المجتمع الدولي تطبيق حل الدولتين".

