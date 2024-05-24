شكرا لقرائتكم خبر عن "نراها بعيدة ولكن قريبة".. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أمريكا ستنصاع لعضويتنا الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بالدولة الفلسطينية، سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو الجاري.

أضاف منصور، في حوار عبر "سكايب" مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON، إن هذا الاعتراف له مكاسب عديدة، فكلما ازدادت الوحدة العربية استطاعت جذب المجموعة الإسلامية ثم مجموعة عدم الانحياز، وهكذا، مشددًا على أن دولة فلسطين يجب أن تحظى بموقعها الطبيعي والقانوني، بالعضوية الكاملة.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بالأغلبية الساحقة من قبل 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على قرار عضوية فلسطين، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت، وبناء عليه طلبت الجمعية العامة من مجلس الأمن أن يعيد النظر في موقفه إزاء قبول عضوية فلسطين، وأعطت المزيد من الصلاحيات لدولة فلسطين تقربها أكثر من العضوية الكاملة.



وواصل:" كل الدول التي حذت حذو فلسطين، تمكنت في نهاية المطاف أخذ العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال كوريا الشمالية وجنوب أفريقيا، والأمر مسألة وقت، قبل أن تنصاع أمريكا تحت هذا الاقتناع الهائل والجهود الدبلوماسية والسياسية وصمود فلسطين والعرب، وصولًا للحظة القشة التي ستقسم ظهر البعير وتزاح هذه العقبة من الطريق، وتحصل فلسطين على عضوية مجلس الأمن، ونراها بعيدة ولكن نراها قريبة".