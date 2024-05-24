شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني في القاهرة لـ dmc: غزة أصبحت منطقة منكوبة وغير قابلة للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية، نتيجة الأوضاع الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم نتيجة إغلاق المعابر من قبل إسرائيل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية.

أضاف اللوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc، أن عدم إدخال البترول يهدد بتوقف ما تبقى من مستشفيات تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة الذي أصبح منطقة منكوبة غير قابل للحياة، لافتا إلى أن 2 مليون فلسطيني يواجهون خطر الإبادة الجماعية سواء بالقتل أو الجوع، لذلك لا يوجد أي مكان آمن في غزة.

وتابع: "كل الفلسطينيين تحت الاستهداف والقتل والنيران الإسرائيلية، لذلك الدمار شامل، فأكثر من 80% من مباني قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل، والباقي لا يمكن استخدامها، غير أن قطاع غزة يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية والإنسانية، لكن المواطنين الفلسطينيين متمسكين بالبقاء على أرضهم، ومتمسكين برفض مخطط التهجير".

وأكمل: "باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية نشيد بموقف مصر الشقيقة الكبرى وموقف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بفضل جهوده وموقفه الراسخ منع مخطط التهجير، وهذا يعتبر إفشال لهدف كبير من أهداف الحرب على قطاع غزة".

وقال: "مصر في كل مرة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني إلى حرب إسرائيلية أو عدوان تسارع لوقف هذه الحرب لحقن دماء الشعب الفلسطيني، لكن في هذه المرة إسرائيل تفشل كل الجهود المصرية المبذولة لوقف الحرب، بسبب حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل التي لا تريد التوصل إلى أي هدنة أو اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين".